Вше менєй охорених од Ковида-19, забрана рушаня и того викенду

НОВИ САД – Покраїнска влада нєшка сообщела же ше у АП Войводини число охорених од Ковида-19 и далєй зменшує.

У Клинїчним центру Войводини (КЦВ) у Новим Садзе од тей инфекциї ше хвильково лїча 77, а у Общим шпиталю у Панчеве 129 пациєнти. Од того числа на механїчну вентилацию у КЦВ приключени дзевец, а у Панчеве єден пацинєт.

У дочасовим шпиталю у Гали 1 Новосадского сайму, у хторей ше лїча пациєнти зоз благшу клинїчну слику, находза ше 117, а у Специялним шпиталю за регабилитацию „Юнакович” у Апатину 41 особи.

У складзе зоз одлуку Влади Републики Сербиї, у цалей жеми наиходзацого викенду буду предписани мири о забрани рушаня од шиятку од 18 годзин по пондзелок по 5 годзин рано. На гражданох ше и далєй апелує же би ше справовали одвичательно и же би применьовали шицки основни мири защити, як цо то социялне дистанцованє, ношенє защитних маскох и рукавицох и хаснованє средствох за дезинфекцию.

