Робота предавальньох за старших од 65 роки

ШИД – Особи старши од 65 роки наютре рано, 24.април, од 4 по 7 годзин ознова буду у можлївосци куповац у предавальньох.

У Шидзе буду отворени „Идеа“ (Цара Душана 39), „Макси“, „Ґомекс“ (шицки предавальнї), „Парипович“ (шицки предавальнї), СТР „Марянович“ (Б. Петрович 1 и К. Милоша 12), ТР „Сладяна“ (Карадьордєва без числа, уход до желєного пияцу), „Аґропапук“ (С. Сави 82), „Моя супер тарґовина“, „Биґ Бул“ и „Милка 1983“.

У Шидзе тиж будзе дежурна и апатика „Смирна“, як и меняльня „Цар АБ“.

У Беркасове и Бикичу будзе отворена предавальня „Моя супер тарґовина“, а у Бачинцох „Биґ Бул“, а буду отворени и предавальнї у Адашевцох, Соту, Вашици, Моровичу, Вишнїчеве, Ямени, Куковцох и Ердевику.

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