Роботни час блаґайни у Рускому

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботни час блаґайни Явного комуналного подприємства „Рускомˮ у Руским Керестуре од пондзелку 27. априла будзе од 7 по 14 годзин.

Першого мая блаґайна нє будзе робиц, будзе окончоване зберанє и одвоженє швеца з валалу.

