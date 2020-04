ЖАБЕЛЬ – Пре позарядови стан и нєвигодне положенє одредзених ґрупох людзох, Општина Жабель обезпечела и седемдзешат пакети помоци положнїцом з општини.

У пакету ше находзи козметика за дзеци и пелюхи, а достаню го шицки положнїци зоз местох општини котри ше породзели у тим року.

Чолнїки Општини Жабель гваря же даванє такей помоци будзе наставене и у шлїдуюцих мешацох, алє и же за шлїдуюци рок маю у планє видвоїц значнєйши средства за єднократну помоц положнїцом.

