Тирва конкурс у Едициї иновациї „Владимир Ґарянски”

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох у марцу розписал Конкурс за публикованє мастер або маґистерских роботох од окремного значеня у Едициї иновациї „Владимир Ґарянски”.

Критериюми за публикованє роботи подрозумюю же би то була одбранєна мастер або маґистерска робота написана, або преложена на руски язик, же би була значна за руску заєднїцу, же би задовольовала високи науково-виглєдовацки критериюми (ориґиналне виглєдованє), а хтори ище нє публиковани на другим месце.

Резултати Конкурса буду по конєц мая, а наукова мастер або маґистерска робота будзе видрукована по конєц рока.

Конкурс отворени до 30. априла 2020. року, а потребну документацию мож превжац на сайту Заводу за културу.

