Пробни Закончуюци испит покладаю и коцурски школяре

КОЦУР – Як у шицких школох у Сербиї, так и у Основней школи ,,Братство єдинство” у Коцуре стреду, 22. априла, почал он-лайн пробни Закончуюци испит за школярох осмей класи.

У коцурскей Школи пробни испит покладаю вкупно 49 школяре, од того 8 школяре зоз руского оддзелєня. Ґу тестом шицки школяре приступаю прейґ платформи mojaučionicа.rs зоз шифрами котри им предходно додзелєло Министерство.

Шицки коцурски школяре буду он-лайн покладац тести з мацеринского язика, математики, як и комбиновани зоз пейцох предметох, окрем 2 школярох. За нїх буду обезпечени тести у друкованим формату.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)