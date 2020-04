Од нєшка по пондзелок забрана рушаня

НОВИ САД – Од нєшка, у складзе зоз одлуку Влади Републики Сербиї, у цалей жеми предписани мири о забрани рушаня од 18 годзин по пондзелок по 5 годзин рано.

Старши од 65 рокох до предавальньох можу пойсц нєшка од 4 по 7 годзин рано, а после дезинификованя обєктох, ознова буду отворени од 8 по 17,30 годзин за шицких других гражданох.

На гражданох ше и далєй апелує же би ше справовали одвичательно и же би применьовали шицки основни мири защити, як цо то социялне дистанцованє, ношенє защитних маскох и рукавицох и хаснованє средствох за дезинфекцию.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)