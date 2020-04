Почало пирсканє суньоґох на териториї АП Войводини

НОВИ САД – Штредком априла на териториї цалей АП Покраїни почала централизована акция пирсканя лїчинкох суньоґох.

Третмани ше окончую у складзе зоз резултатами достатим од Польопривредного факултету Нови Сад, хтори провадзи зявеня и численосц лїчинкох. Акция пирсканя будзе окончована з воздуху з билоґийнима, а зоз жеми зоз хемийнима препаратами.

Акция пирсканя будзе окончована по конєц септембра на вецей заводи, на вкупней поверхносци од 103 300 гектари.

Покраїнски секретарият за урбанизем и защиту животного штредку, спред Покраїнскей влади, початком рока послал допис шицким локалним самоуправом у АП Войводини же би благочасово почали поступки явней набавки потребних средствох и пирсканя суньоґох.

