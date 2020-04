На соботу знїщованє лїчинкох суньоґох

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре обезпечованє нормалних условийох за живот гражданох, як и успишней здравственей защити жительох, Покраїнска влада благочасово розпочала централизовану акцию знїщованя лїчинкох суньоґох на териториї цалей покраїни, 15. априла 2020. року.

На териториї општини Кула, третман знїщованя лїчинкох суньоґох будзе оконченин 25. априла з початком на 8 годзин. Подприємство „Еко-сан плусˮ д.о.о. зоз Беоґраду овласцене за окончованє услуги знїщованя суньоґох на териториї АП Войводини, а третман будзе окончени зоз жеми зоз препаратом Larvastop, Piriprox ZG хтори нє опасни за пчоли.

