Приявйованє за упис дзецох до дзецинскей заградки

ШИД – Приявйованє дзецох за уписованє до Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“ родичи годни окончиц на порталу Еуправа од 21. априла по 15. май.

Прияви ше подноша за пририхтуюцу предшколску програму за дзеци народзени од 1. марца 2014. року по 28. фебруар 2015. року, як и за цалодньове пребуванє за дзеци народзени од 1. марца 2014. року по 28. фебруар 2020. року.

Електронски прияви ше окончує на сайту на www.euprava.gov.rs, а придаванє додатней документациї на адреси vrticsid022@gmail.com.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)