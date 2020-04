У позарядовим стану НВУ „Руске слово” роби у полним капацитету

Як и векшину подприємствох и установох, пандемия вируса Ковид 19 нєсподзивала и НВУ „Руске слово”. Такой после того як власци внєдзелю 15. марца преглашели позарядови стан у Сербиї, наша Установа исти вечар принєсла ключни одлуки и почала их такой применьовац. Главна одлука була: у условийох позарядового стану и борби процив епидемиї вируса корона, колектив и сотруднїки НВУ „Руске слово” буду робиц з дому и у полним капацитету. Длужносц медийох у таких ситуацийох же би точно, обєктивно и швидко информовали явносц о найновших збуваньох, насампредз о мирох и стану здравственей ситуациї у держави. А „Руске слово” вше, у красних, а окреме у чежких хвилькох, зоз своїма читачами.

За роботу у позарядовим стану були зме швидко порихтани. Новини „Руске слово” поряднє виходза, одлучели зме же би наша новинска аґенция „Рутенпрес” у позарядовим стану робела и през викенд. Пре кеди-нєкеди очежану дистрибуцию, новини „Руске слово” ше такой кладзе на сайт и мож их безплатно читац, а пре безпечносц наших занятих оглашки и in memoriam ше посила прейґ интернету и плаци прейґ рахунку. И то добре прилапене.

Рихта ше и виходза шицки часописи, „Заградка”, МАК и „Шветлосц”, а по скорей запланованим рядошлїду пририхтує ше и кнїжки зоз Видавательного плану за 2020. рок. Нашо читаче анї нє можу задумац кельо треба труду же би ше виртуално ускладзело и отримало физичну динамику Установи котра ма коло 60, шицко вєдно, занятих и сотруднїкох, як цо то НВУ „Руске слово”. Свидомосц о важносци же би швижи рускословски виданя сцигли до наших читачох мали шицки – од тих цо пишу и ушорюю текст, та по колпортерох котри вам, понагляюци пред полицийски час, до ладички уруцую новинку, або часопис. Цалому тому вредному словоскладательному оркестру на уложеним труду щиро и барз дзекуєме.

Кед слово о кнїжкох, перше у планє порихтац тоти за котри уж обезпечени средства од спонзорох, або додзелєни на конкурсох. Так ше паралелно рихта: Пияти том капиталних творох Гавриїла Костельника, „Триски з велькей души Юлияна Тамаша – апокрифи Бачки и Снинскей долїни” академика Юлияна Тамаша, „Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце, 1745– 2002 III/1 том” Мирона Жироша и поезию „З видлами до шиї” Славка Романа Ронду. Векшина тих кнїжкох би требала буц обявена уж по конєц юния.

Гоч нє познати шицки резултати конкурсох на котрих зме участвовали зоз кнїжками и другима проєктами, а даєдни виданя добили менєй средства як цо зме обчековали, редакция Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово” од юния будзе рихтац плановани и наявени виданя, а то: штири рукописи за дзеци – Даниели Тамаш „Страшидла”, Сашу Палєнкаша „Вселенски корабель”, Меланиї Римар „Хто як сце” и Олени Живкович „Таньов швет”. У едициї „Дуга” плановани рукописи Славка Виная „Уровнї свидомосци” и Ясмини Дюранїн „Женоблоґия”, а у активним пририхтованю и два зборнїки – 75-роки НВУ „Руске слово” и „Два декади Дньовки”.

Нє стануло ше анї зоз иновациями, та так НВУ „Руске слово” обявело свойо штварте авдио-визуалне виданє за дзеци „Весели и розшпивани руски буквар”, котре постало популарне на YouTube каналу. Слово о визуализованей кнїжки-сликовнїци „Весели буквар”, котра вишла у виданю НВУ „Руске слово” концом прешлого року и наменєна є дзецом од 1 по 4 роки. Комбинацию писнї и илустрованей кнїжки диґитализовал и вишпивал Сашо Палєнкаш по мотивох Моцартовей „Дзецинскей писнї” (12 варияциї у Ц-дуру). Хаснованє обидвох Букварох єдинствене средство за ученє азбуки руского язика, а тоту методу ученя през писню розробела вихователька Емилия Костич з Руского Керестура.

Тото цо нам идзе помалши, то орґанизованє роботньох за авторох котри буду писац змисти сликовнїцох за дзеци, алє и вони буду пошвидко порушани он-лайн и по мейлох. Вироятно нам ше нє уда у першей половки рока означиц 75-рочнїцу НВУ „Руске слово”, зоз музичним вечаром, додзельованьом припознаньох и скромним друженьом. Найскорей же тоту подїю орґанизуєме док ше здобудзе шицки безпечносни условия.

Заш лєм зме найвецей застарани у вязи уплати средствох и субвенциї зоз Покраїни за порядне функционованє. Прето же тото цо у наших моцох (шицко по ПДФ формат), наша Установа, НВУ „Руске слово”, квалитетно и на час зроби.

