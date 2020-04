Прияви за 100 евра прейґ Управи за трезор, або телефона

БЕОҐРАД – Полнолїтни гражданє котри од держави сцу достац 100 евра буду ше мушиц приявиц.

Прияви буду тирвац од 15. мая по 5. юний. Перша можлївосц за он-лайн прияву будзе прейґ порталу Управи за трезор, а друга можлївосц будзе приява на телефон на числа котри буду благочасово обявени, пише Блиц.

Податки котри буду обoвязни у прияви то мено, презвиско, ЄМЧГ и число рахунку у банки. Виплацованє будзе закончене найпознєйше по 15. юний.

Пензионером и шицким котри доставаю социялну помоц держава автоматски уплаци по 100 евра на рахунки у динарскей проциввредносци, починаюци од 15. мая.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)