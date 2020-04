КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Хемийни третман пирсканя клїщох на явних поверхносцох на териториї општини Кула будзе окончовани од 28. априла, зависно од хвилї.

Третман будзе окончовац „Циклонизацияˮ АД Нови Сад, зоз препаратом Aqua-K-Othrine, чийо дїйство тирва єден дзень.

Понеже препарати отровни за пчоли, модлї ше пчоларох же би премесцели свойо кошнїци.

