НОВИ САД – И на нєдзелю, 26. априла, Завод за културу войводянских Руснацох орґанизує он-лайн роботню за дзеци, трецу по шоре.

Роботню буду водзиц авторки проєкту „Учме вєдно руски язик: Читай ми!” Саня Дивлякович и Александра Бучко, а дзецом представя приповедку „Червена шапочка”.

Он-лайн роботня почина на 12 годзин.

