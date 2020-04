У нашей кнїжкарнї мож купиц руски кнїжки прейґ интернету

НОВИ САД – Интернет кнїжкарня НВУ „Руске слово” оформена у децембру 2016. року, а початком того достала нови випатрунок.

То єдини сайт на котрим прейґ интернету мож купиц руски кнїжки котри видало Видавательне оддзелєнє НВУ „Руске слово”, а котре промовує нє лєм руски язик, алє и руских писательох.

У кнїжкарнї у тей хвильки мож купиц єдну спомедзи 120 кнїжкох у вецей жанрох – поезию, прозу, кнїжки за дзеци, нашо рочни календари, науково-публицистичну литературу и други.

Потераз предати вецей як 50 кнїжки на териториї цалей Републики Сербиї, а процес купованя єдноставни – пополнї ше формулар, кнїжки сцигую по пошти, а плаценє ше окончує док сцигню на написану адресу.

Нашу интернет кнїжкарню можеце нащивиц кед удуркаце www.knjizkiporuski.com, а на Фейсбуку ю можеце провадзиц под меном knjizki po ruski.

