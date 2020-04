Почала реконструкция драги Кула–Вербас

КУЛА – Реконструкция маґистралней драги од Вербасу по виход зоз Кули спрам Червинки почала вчера, 24. априла, а як наявене, драга будзе асфалтована у вкупней длужини од 10,5 километри.

Окрем реконструкциї драги, предвидзени и вибудов бициґлистичней дражки и ушорйованє атмосферскей канализациї, як и поставянє 150 слупох зоз лед ошвиценьом. Вкупни проєкт финансує Република Сербия, а роботи би требали буц закончени по новембер того року.

Як предсидатель Општини Кула Дамян Милянич виявел, у наиходзацим периодзе би требала почац и реконструкция драги Руски Керестур–Крущич, односно єй преширйованє, хторе застановене пре позарядову ситуацию.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)