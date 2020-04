Коцурске здруженє младих и Каритас дали донацию Червеному крижу

ВЕРБАС/КОЦУР – Општинскей орґанизациї Червеного крижа у Вербаше вчера, 24. априла, сцигла значна донация прейґ Коцурского здруженя младих ,,КУМ” од гуманитарней орґанизациї Каритас.

Донация облапяла средства за дезинфекцию, лїки, єдзенє за беби и защитни маски. Представнїки Червеного крижу и локалней самоуправи подзековали на помоци котру им доручел предсидатель Коцурского здруженя младих Стеван Самочета.

Як визначел Самочета, слово о першей з трох донацийох котри буду доручени вербаскому Червеному крижу. На тот способ жадаю потримац закладанє тей Орґанизациї у помаганю найзагроженшим ґрупом и поєдинцом.

– Коцурске здруженє младих на гуманитарних проєктох роками сотрудзує з Каритасом. После першей донациї котру зме достали, пришли зме на идею прешлїдзиц помоц вербаскому Червеному крижу. Найвироятнейше так будзе и зоз шлїдуюцима донациями, од котрих єдну обчекуєме уж шлїдуюцого тижня. Наздавам ше же предлужиме з таку праксу и по законченю позарядового стану – гварел предсидатель Здруженя Стеван Самочета.

Волонтере Червеного крижу и далєй окончую свойо найзначнєйши активносци у позарядовим стану, каждодньово су доступни и помагаю старшим особом у набавки поживових продуктох, лїкох и шицкого цо потребне.

