ШИД – Општински Штаб за позарядово ситуациї обезпечел пакети помоци бебом хтори родзени на подручю шидскей општини од януара по 24. април того року.

Командант штабу Зоран Семенович и волонтере шицки пакети подзелєли пияток, 24. априла, а вкупно було 64 пакети зоз пелюхами и беби-козметику.

