СЕРБИЯ – Влада Сербиї прилапела одлуку же забрана рушаня идуцого тижня будзе тирвац од штвартку, 30. априла, од 18 годзин до пондзелку, 4. мая, до 5 г рано.

Влада тоту миру принєсла же би ше зменшали социялни контакти за першомайски швета.

Гражданє котри старши од 65 роки годни од ютра, 27. априла, кажди дзень виходзиц шейтац ше єдну годзину, у термину од 18 г до годзини до 1,30 г, найдалєй 600 метери од обисца.

Предавальнї за пензионерох буду отворени на штварток од 4 до 7 г рано.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)