ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї на схадзки отриманєй вчера, 6. априла, принєсол заключенє и препорученє же би од нєшка, 27. априла, з роботу почали привредни субєкти у полним капацитету зоз почитованьом шицких превентивних мирох.

Тиж з роботу почню и фризерски и козметични салони, терховнї и фитнес-клуби, тиж зоз почитованьом превентивних мирох охрани од вируса корона.

