И надалєй треба буц осторожни и одвичательни

СЕРБИЯ – Од нєшка ше на териториї Републики Сербиї, по препоруки епидемиолоґох а по одлуки Влади, применюю благши мири у зопераню ширеня коронавирусу.

Од рана почали робиц пияци у завартим просторе, фризерски и козметични салони, фитнес центри и терховнї, як и авто-механїчарски роботнї, авто-школи и шицки други обєкти дзе ше нє збера вельке число людзох на єдним месце у завартим просторе.

Шицки обєкти муша окончовац свою дїялносц так же би випочитовали шицки мири защити – муша хасновац защитни маски, рукавици и дезинфекцийни средства. Попри тим, препоручене и же би ше, пре огранїчованє числа особох на єдним месце у завартим просторе, роботу предлужело так же би ше приход до тих обєктох заказовало.

Особи старши од 65 рокох, односно од 70 рокох у менших штредкох, кажди дзень од 18 по годзину по полноци, годни виходзиц вонка, нє далєй од 600 метери од свойого обисца, у чаше кед шицким другим гражданом забранєне рушанє.

Пре напредок наявену забрану рушаня од штвартку од 18 годзин по пондзелок по 5 годзин, пензионере годни пойсц до предавальньох на штварток од 4-7 годзин рано.

