НОВИ САД – Вчера прейґ интернету отримана треца по шоре роботня за дзеци, котру орґанизовал Завод за културу войводянских Руснацох.

Роботню водзели авторки проєкту „Учме вєдно руски язик: Читай ми!” Саня Дивлякович и Александра Бучко, през приповедку „Червена шапочка”.

Роботню мож ище раз одпатриц и на заводовим Фейсбук боку, у рубрики Notes, лєбо на тим линку.

