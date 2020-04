У Войводини 19 нови реґистровани случаї

НОВИ САД – На нєшкайшей конференциї за медиї предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович виявел же у остатнїх 24 годзинох у АП Войводини зазначени 19 нови особи при котрих реґистровани коронавирус, од 239 тестированих особох.

Зоз Клинїчного центру Войводини (КЦВ) на лїченє з дому потераз пущени 150, а зоз Общого шпиталю Панчево 170 особи. Од початку епидемиї по нєшка у Войводини од тей хороти умарли вкупно 18 пациєнти. Вкупно тестировани 7 190, а 656 особи були позитивни на тот вирус.

По числу охорених, Войводина у одношеню на други покраїни и реґиони посцигла замерковани резултат, а у 92 установох социялней защити у цалей покраїни лєм два особи охорели од тей хороти. Прето предсидатель Мирович подзековал цалей системи здравственей защити и шицким гражданом хтори ше притримовали предвидзених мирох.

Предсидатель Мирович на конференциї гварел и же епидемия уплївовала на приходи до покраїнского буджету, визначуюци же пре їх зменшанє, Покраїнска влада нєшка прилапи предлог одлуки о ребалансу буджета.

– Буджет АП Войводини за тот рок будзе менши за 4,24 милиярди динари, односно за 5,43 одсто, алє и попри тим, у скоро шицких обласцох будзе отримани уровень планованих видвойованьох и векшина планованих инвестицийох будзе предлужена – гварел Мирович и наявел же заняти у здравствених установох зоз найменшима приманями наиходзацих дньох достаню пакети помоци, а буду подзелєни вкупно 17 500 пакети.

Покраїнски секретар за здравство др Зоран Ґойкович повторел же АП Войводина ма найлєпши резултат од шицких реґийох у Европи кед слово о числу умартих пациєнтох на 100.000 жительох.

– Од шицких занятих у КЦВ потераз два особи маю тот вирус хтори достали звонка КЦВ. Тот податок нам гутори же зме уношенє тей вирусней инфекциї до здравственей установи зведли на минимум – виявел Ґойкович.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)