Осторожни оптимизем?

Понеже прешлого викенду була запровадзенa найдлугша, штиродньова подполна забрана рушня одкеди у Републики Сербиї преглашени позарядови стан пре епидемию вируса корона, такой початком роботного тижня Влада Сербиї у поради зоз здравственима фаховцами, голєм символично, релаксовала важаци рестриктивни мири. Полицийни час скрацени за годзину и будзе починац од 18, место од 17 як дотераз, гражданом старшим од 65 роки, после цаломешачней самоизолациї дошлєбодзене висц прешейтац ше на пол годзини три раз до тижня, отворени дзепоєдни желєни пияци, а найскорей буду и вислужни дїялносци дзе нєт масовнєйших сходзеньох… После Першого мая вироятно поступнє руши и привреда, можебуц и погосцительство… Кед же ше епидемиолоґийна ситуация у Сербиї у медзичаше нє погорша, державни верх нагадує и утаргованє позарядового стану, и пошлїдкове врацанє каждодньового живота до голєм кельо-тельо нормалного ритму и цеку.

З єдного боку, таки приступ то класичне средство руководзеня и социялней психолоґиї, дзе фиґуративно, ложка меду обовязно идзе после горкого жовчу – людзом треба дац ентузиязму же ше нагадує тото славне шветло на концу тунела, односно же шицки дотерашнї рестрикциї и одреканя нє були даремни, алє дали жадани ефект и епидемия, по доступних статистичних указательох, под контролу. З другого боку, так диктує нєминовни реал-праґматизем – кед же уж векшина европских державох, та аж и тих дзе корона направела вельо вецей чкоди и болю як у нас, розпатра зблагованє рестриктивних нормох, то насампредз значи же руши привреда, тарґовина, бизнис… У тим ґлобалним бависку хторе диктує лоґика капиталу, анї ми нє маме луксуз барз длуго оставац звонка на лавочки, бо нам барз швидко найду замену. Ище єден виключно наш локални спецификум хтори наклада цо скорей висц зоз позарядового стану, и у факту же ше початком юния закончує мандат актуалного зволаня и составу законодавней и вивершней власци – Народней скупштини и Влади. А виберанки у позарядовим стану були би потераз нєвидзени, и ґу тому нєможлїви уставно-правни преседан.

Шицко то арґументи хтори иду на хасен наздаваньом же шицкому тому цо нас тераз трапи пошвидко придзе конєц, алє остатнє слово на концу заш лєм будзе мац нєвидлїви, а заш лєм найзначнєйши актер у тей єдначини – вирус корона. Лїкаре, епидемиолоґи и вирусолоґи и у нас и у швеце спозорюю же Ковид 19 нє указує обчековани знаки слабеня, и же ище длуго будзе леталне гроженє чловечеству. Ґу тому, вакцину хтора го евентуално годна звладац аж и найвекши оптимисти нє обчекую голєм по шлїдуюцу сезону оберацих хоротох, и попри тим же на єй виробку мобилизовани водзаци шветово науково-виглєдовацки установи и ґлобални ресурси. То практично значи же и док тото шицко прейдзе, нє будзе готове… Прето, останьце дома докля ґод можеце.

