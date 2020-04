Розказ фризерским и козметичним салоном, терховньом и фитнес клубом

КУЛА – На вчерайшей схадзки Штабу за позарядово ситуациї командант Штабу принєсол Розказ по хторим ше наклада власнїком фризерских и козметичних салонох и терховньох на териториї општини Кула, же су обовязни од 27. априла огранїчиц роботни час за хасновательох услугох у салонох и терховньох од 7 по 17,30 годзин кед нєт забрани рушаня.

Власнїки тих обєктох обовязни применїц даскельо важни мири превенциї, як цо то визначованє правила справованя за занятих и за хасновательох услугох на уходзе до обєктох, хаснованє защитней опреми (маски и рукавици), отримованє физичней дистанци, шицка опрема и средства за роботу муша буц дезинфиковани после хаснованя, правилне одруцанє одпадного материялу хтори настава у роботи и други мири

Цали Розказ мож пречитац на тим ЛИНКУ.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)