Пакети помоци достала ромска заєднїца и хаснователє Здруженя „Алтруист”

ЖАБЕЛЬ – У сотруднїцтве Општини Жабель и Покраїнскей канцелариї за инклузию Ромох, прешлого тижня почало роздзельованє 600 пакетох особом ромскей националносци зоз териториї Општини Жабель.

Пакети роздзельовали предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич, покраїнска посланїца Єлена Йованович и представнїк Канцелариї за инклузию Ромох у Жаблю Боґдан Радул. Покраїнска посланїца Єлена Йованович тот поцаг оценєла як єден од тих з котрима ше жада злєпшац положенє ромскей заєднїциа, а становиско Општини Жабель же то социялна помоц дзекуюци котрей ше предлужує помагац тей заєднїци.

Пред тим Општина Жабель подзелєла 26 пакети хасновательом Здруженя родичох и хранительох дзецох и младежи зоз завадзанями у розвою „Алтруист” котрому шедзиско у Жаблю.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)