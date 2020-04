Явна лицитация державней жеми у општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Приявйованє за участвованє на лицитациї державней польопривредней жеми на териториї општини Жабель будзе тирвац по 5. май по 14 годзин.

Лицитация будзе отримана у трох дньох – 11. мая у Жаблю, 12. мая у Чуроґу у обидвох местох на 9 годзин, у Дюрдьове 13. мая з початком на 9 годзин, а у Ґосподїнцох исти дзень на 12 годзин у будинку Општини Жабель у Жаблю.

Орґанизована нащива жеми котра будзе лицитирована будзе шлїдуюцих дньох: у Жаблю на стреду 29. априла, у Дюрдьове исти дзень алє на 11 годзин, на штварток 30. априла, у Чуроґу на 9 годзин, а у Ґосподїнцох исти дзень на 11 годзин.

Вецей информациї о жеми котра будзе лицитирована мож достац у Управи општини Жабель на число телефона 021/201-22-55 при Драґани Деянович.

У явней оглашки, хтору розписала Општина Шид, понука ше вецей як 758 гектари державней жеми. Вецей информациї мож пречитац на сайту Општини Жабель.

