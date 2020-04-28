Оглашки и ин мемориями посилац прейґ телефона

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Оглашки и ин мемориями хтори нашо читаче жадаю же би були обявени у новинох „Руске слово” треба же би видиктовали на телефон, а уплату окончели прейґ рахунка.

Число рахунка на котри треба уплацовац: 160-923244-82 (Банка Интеза). Текст оглашкох посилац по имейлу informator@ruskeslovo.com, або видиктовац на телефон 066 202 414 од пондзелку по пияток, од 9 до 15 годзин (остатнї рок за обявйованє оглашкох и ин мемориямох у новинох „Руске слово” стреду по 10 годзин).

Причина таких мирох – рестрикциї рушаня гражданох, окреме старших особох, котри предвидзела Република Сербия. Надпоминаме же у плану же би шицки виданя НВУ „Руске слово”, тижньово новини, часописи, новини и кнїжки виходзели поряднє. Може буц лєм очежана дистрибуция, односно новини и часописи можу сциговац зоз (векшим або меншим) запожнєньом.

Найоперативнєйше информованє рускоязичних гражданох окончує ше прейґ новинскей аґенциї „Рутенпрес”, котра на сайту „Руского слова”.

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