ШИД – Дзекуюци донацийом привреднїкох, Општински штаб за позарядово ситуациї порихтал пакети помоци и за пензионерох хтори маю пензиї понад 30 000 динари, а пред тим подзелєли коло 3 500 пакети пензионером хтори маю пензиї спод 30 000 динари.

Волонтере штабу порихтали вкупно 1 189 пакети за спомнутих пензионерох и буду тих дньох им буду доручени.

