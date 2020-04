ШИД – Роботнїки ЯКП „Стандард“ вчера почали ушорйовац городски парки и желєни поверхносци.

Як визначую у Општинским штабу за позарядово ситуациї, активносци запровадзени у полним капацитету же би ше желєни поверхносци ушорело, а роботнїки ше притримую превентивних мирох хтори на моци под час тирваня пандемиї.

