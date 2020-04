Дзецински заградки и городски превозки порихтани

НОВИ САД – Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич наявел же наиходзацих дньох живот у городзе помали будзе врацени до узвичаєного цеку. Тиж так, надпомнул же и далєй шицки гражданє муша буц осторожни и притримовац ше мирох защити як и потераз.

Госцуюци на РТВ Войводина гварел же врацанє живота у городзе до узвичаєного цеку будзе исц поступнє. Надпомнул же пущанє до функциї явного городского превозу велька спокуса, алє шицко порихтане же би ше то витворело. У превозкох шицко будзе означене – дзе уход, дзе виход, дзе мож шедзиц, кельо путнїкох годно войсц до автобуса, хто будзе контроловац путнїкох… Подобни мири буду подняти и кед слово о байберньох, фризерских салонох и терховньох. Шицки защитни мири буду ше мушиц подняц и строго контроловац. Город за шицко спомнуте порихтани, єст досц защитни и дезинфекцийни средства.

Исти принципи и правила важа и кед слово о пияцох, дзе буду анґажовани людзе хтори буду контроловац уход и виход з пияцу. Тарґовци муша мац защитни маски и рукавици.

Погосцительни обєкти тиж муша буц порихтани на мири безпечносци хтори буду познати док за тото придзе час.

Предшколски установи, як гварел городоначалнїк Вучевич, уж порихтани за порядну роботу, алє ше ище вше чека одлуки фаховцох. За тераз, помоц дзецинских заградкох годни хасновац лєм родичи хтори починаю робиц у подприємствох.

Роздумовац о отримованю векших манифестацийох и подїйох як цо Еґзит, наглашел городоначалнїк Вучевич, у тей хвильки нєреалне.

