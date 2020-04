Будзе требац часу врациц ше до форми

Под час позарядового стану хтори преглашени початком марца у Републики Сербиї, а хтори медзи иншим, од шицких нас вимага вецей часу препровадзовац у обисцу, а менєй по вонку, зоз нєдостатком физичней активносци боря ше велї. Од найстарших, хторим ше шейтаня зведли на даскельо годзини тижньово, по тих наймладших хторим и попри цеплей, слунечней хвилї, нє допущене дружиц ше у природи. Правило: „Будз одвичательни, остань дома”, важи за шицких.

У таких ситуацийох, могло би повесц, найвецей церпя спортисти, та чи су професийни, чи лєм аматере, понеже за врацанє до форми будзе требац надосц часу.

РУКОМЕТАШЕ БЕЗ ПЕРШЕНСТВА

Зоз уводзеньом позарядового стану за шицки спортски активносци, та и за рукомет, поцагнута „ручнаˮ, а яки то пошлїдки охаби на Першенства и на кондицию бавячох того спорту, дознали зме од тренерох и рукометашох.

– Ярня часц першенства требала почац першого викенду у априлу, медзитим, понеже шицки спортски активносци претаргнути, нє почали зме анї тренинґи, анї ше нє змагаме. Ище зме нїґда нє були у такей, або подобней ситуациї як тераз, та нє знаме цо нас чека. Єст даскельо можлїви опциї, а то понїщиц цале Першенство, одбавиц нашвидко даскельо змаганя док прейдзе епидемия, лєбо заключиц таблїчки на основи полусезони и так „одробиц” таблїчки за шлїдуюцу сезону. У такей ситуациї, лєм час може указац цо и як далєй – гварел капитен РК „Русин” Михайло Мудри.

Здогаднїме, спортисти Рукометного клубу „Русин” єшеньску часц сезони 2019/2020. закончели зоз шейсц бодами на пиятим месце у Трецей рукоментей лиґи „Сивер”. У седем одбавених колох зазначели два побиди, два змаганя одбавели нєришено, а три змаганя страцели. На тих седем змаганьох рукометаше дали 186 ґоли, а прияли 191 ґол. Як теди гварели русиновци, зоз бависком у сезони були задовольни, алє нє и зоз местом на таблїчки, понеже освоєне 5. место нє права слика квалитету екипи, алє терашнє, при самим верху таблїчки.

ДЗИВЧАТА ДОБРЕ БАВЕЛИ

У Лиґи младших катеґорийох, за дзивчата до 12 роки Женского рукометного клубу „Деронєˮ, тренираю и даскельо дзивчата зоз Руского Керестура – Аня Симич, Хана Будински, Саня Кандрач, Хана Семан, Матеа Югик, Сара Надь и Марияна Сивч. Пред тим як цо преглашена позарядова ситуация у держави, млади рукометашки концом фебруара ше змагали у керестурскей Спортскей гали, дзе одбавели приятельске змаганє зоз екипу Червинки. После того почали змаганя у Лиґи, у хторей рукометашки участвовали лєм на єдним турниру и то у Бачкей Паланки, тиж концом фебруара. На тим турниру, рукометашки бавели процив двох екипох, зоз Нового Саду и зоз Мужлї, и зазначели єдну побиду и єдно пораженє, та ше после тих двох змаганьох нашли на другим месце на таблїчки зоз двома бодами. У тей лиґи бавя 6 екипи – зоз Нового Саду, Катю, Мужлї, Дироню, Темерину и Бачкей Паланки, а на єдним турниру ше находза шицки екипи, дзе ше бави по двокружней системи, кед кажда екипа бави зоз кажду. Дзивчата тренира успишна рукометашка з Керестура и першотимец Дироню, Николина Зорич, а помага єй и тренер першого тиму Славко Надь, тиж Керестурец. Школярки зоз Зоричову тренираю у керестурскей школскей гали, а дироньски у своїм месце, алє вєдно наступаю на змаганьох. Яки тот рок будзе за рукометашки, окреме кед у питаню отримованє кондициї, Николина гварела꞉

– Верим же ше змаганя буду даяк иншак ранґовац, або же почнєме одпочатку, понеже зме одбавели лєм єден турнир. Концом фебруара зме мали приятельске змаганє процив екипи зоз Червинки, а потим зме перши турнир одбавели 3. марца, на хторим ше дзивчата два раз змагали. Треба надпомнуц же на тих змаганьох акцент нє на самим резултату, алє на тим же би дзеци научели як ше треба справовац на терену, же треба дац руку бавячови, без огляду же є з другей екипи, кед вдериш дакого же му треба повесц най пребачи итд. Наша Лиґа ма циль же би ше дзеци медзи собу дружели, же би ше упознали, цо думам же барз добре и потребне. Терашня ситуация у спорту и тото претаргнуце шицких спортских активносцох младшим дзецом нє так начкодзи. Баржей загрожени старши, професийни бавяче, цо цалком лоґичне. Медзитим, проблем будзе кед дзеци будзе требац ознова врациц до форми. Шицко тото цо зме потераз робели, будземе мушиц одпочатку. Мускули ше им опуща, виду зоз кондициї, а окреме им бежанє будзе проблем, бо кондицийни тренинґи и иншак нє барз любя. Но, ми то шицко реґулуєме през бависко, гоч заш лєм, думам же будзе потребне уложиц досц часу и дзеки. Будземе мушиц робиц зоз дзецми и же би були сиґурнєйши до себе, понеже у тих рокох, кажду гришку хтору направя на тренинґох дзеци барз особнє доживюю. А так би нє требало, бо кед екипа да ґол, або го достанє, то заслуга цалей екипи, а нє лєм поєдинца – приповеда Николина и додава же ше своїм бавячком пита прейґ СМС порученьох чи даяк отримую кондицию док тирваю огранїчени мири рушаня, на цо як гвари, углавним достанє потвердзуюци одвит.

ДОБРУ ФОРМУ ЧЕЖКО ГОДНО ВРАЦИЦ

По прецени тренера Славка Надя, же би ше дзеци врацели до форми и же би ше ознова порушало моторику при бавячкох, будзе потребне голєм 20 тренинґи. Кед би ше нагло вошло до змаганьох, без пририхтованя мускулох и цалого орґанизма, могло би ше случиц аж и покалїченя. Николина, заш лєм, оптимистична, веряци же ше дзеци после огранїчених мирох рушаня зажадаю рукомету и физичней активносци, та врацанє до спортскей форми можебуц анї нє будзе таки проблем.

ВЕЛЬКИ ЮВИЛЕЙ РУСИНОВИХ РУКОМЕТАШОХ

Як пише у историї СД „Русин”, рукомет ше у Руским Керестуре почало бавиц 1946. року. До теди рукомет як спорт нашим жительом нє бул познати. З початку, за тот спорт ше найвецей заинтересовали дзивчата, а бавело ше на вельким, фодбалским терену, такв. газена. Вельо популарнєйши тот спорт постал кед ше го почало бавиц на малим терену, на яким ше и нєшка бави, а волал ше „мали рукомет”. Од 1960. року рукомет ше почало орґанизовано бавиц. Теди рукометаше бавели под меном ДТВ „Партизан”, а нєодлуга потим клуб вошол до составу СД „Русин”. Стретнуца рукометашох вше баржей прицаговали публику до двора Старей школи. Бавели у Срезкей рукометней лиґи и длуго на тим уровню змаганя були на чолє таблїчки.

ЖЕНСКИ РК „РУСИН”

Женски Рукометни клуб „Русин” оформени у марцу 1983. року и тренирал у рамикох РК „Русин”. За тренера екипи теди вибрани Владимир Такач хтори по лєто истого року екипу одведол на два приятельски стретнуца. Перше стретнуце Русина на своїм терену одбавели зоз екипу ЖРК „Омладинац” зоз Коцура и страцели зоз резултатом 6:24.

Страцели и друге стретнуце хторе бавели зоз екипу ЖРЛ „Младост” зоз Вербасу зоз резултатом 17:27, а треце стретнуце зоз исту екипу зоз Вербасу победзели зоз резултатом 18:15. Истого року, 1983. кед оформена екипа, уж реґистрована змагала ше и у Медзиопштинскей рукометней лиґи.

