Окончене дезинфикованє улїчкох и кошенє коло базену и у лєшику

РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне комуналне подприємство „Рускомˮ, и далєй окончує дезинфикованє явних поверхносцох и улїчкох пре зоперанє ширеня вирусу корона.

Вчера, 28. априла, у пополадньових годзинох окончене дезинфикованє шицких улїчкох у Руским Керестуре, а тоту акцию помогло и Добродзечне огньогасне дружтво, як и други волонтере.

И попри тим же наявена забрана рушаня под час першомайских шветох, заняти у ЯКП „Рускомˮ почали ушорйовац явни поверхносци и вилєтни места, та так окончене кошенє желєних поверхносцох коло базену и у лєшику у Руским Керестуре.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)