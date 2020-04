ЖАБЕЛЬ – И попри тим же ше на пияток, 1. мая, означує Медзинародни дзень роботи котри преглашени за державне швето, роботнїки Явного комуналного подприємства „Чистота” зоз Жаблю буду виношиц шмеце по потерашнїм розпорядку.

