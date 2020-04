Явне презентованє урбанистичного проєкту „Термовол“

ШИД – Од 1. по 7 май будзе тирвац явна презентация урбанистичного проєкту „Термовол“, хтори будзе будовац погон у индустрийней зони при Адашевцох. Слово о инвестициї за продукцию термоизолацийних материялох, а презентация будзе обявена на урядовим интернет сайту Општини Шид.

После того термину зацикавени маю можлївосц послац зауваги и суґестиї виключно у писаней форми на Оддзелєнє за урбанизем, команално-квартельни и маєтно-правни роботи Општинскей управи, Карадьордєва 2.

Таки способ явней презентациї одредзени пре актуални позарядови стан.

