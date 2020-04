Одредзнеи роботни час предавальньох

ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї сообщел же роботни час предавальньох заключно зоз стреду од 7 по 17 годзин, а на штварток од штири по седем годзин рано за особи старши од 65 роки, а од 8 по 17 годзин за шицких других гражданох.

Пре Медзинародни дзень роботи 1., 2. и 3. май нєроботни днї, а забрана рушаня, як потераз наявйоване, будзе важиц од штвартку 30. априла од 18 годзин по пондзлеок 4. май до пейц годзин рано. Старши од 65 рокох можу ше висц прешейтац после 18 годзин до годзину по полноци, нє далєй як 600 метери од свойого обисца и нє длужей од годзину.

