Наютре будзе робиц Вельки пияц у Вербаше

ВЕРБАС – Як обявело Явне комуналне подприємство ,,Комуналєц”, Вельки пияц у Вербаше будзе робиц наютре, 30. априла, з обовязним почитованьом шицких предписаних мирох защити од ширеня епидемиї коронавирусу.

Так, вочи першомайских шветох, шицки продукователє и тарґовци буду мац нагоду представиц шицким заинтересованим гражданом свойо продукти, овоц и желєняву.

Зоз ,,Комуналцу” апелую на нащивительох, як и на тарґовцох, же би ше притримовали шицких предписаних мирох защити, же би обовязно хасновали защитни маски и рукавици, и притримовали ше оддалєносци помедзи два особи.

