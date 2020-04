У општини Вербас єденац особи инфицирани з вирусом корона

ВЕРБАС – Як обявене на сайту Oпштини Вербас, Институт за явне здравє Сербиї ,,Др Милан Йованович Батут” обявел официйни податок же на териториї вербаскей општини з вирусом корона по 26. април инфицирани єденац особи.

Число особох котри у обовязки же би препровадзели 14 днї без контакту з другима особами пре контакт з даским хто инфицирани з вирусом корона, односно же би були у самоизолациї, на териториї општини Вербас ше зменшало и то 32 особи.

Шицки податки, як и статистични податки о тим кельо єст охорених по городох у Сербиї, мож опатриц на урядовим сайту.

