У општини Жабель реґистровани ище пейц особи зоз ковидом-19

ЖАБЕЛЬ – На основи податкох зоз урядового сайту Министерства здравя www.covid19.rs, од 22. априла у општини Жабель реґистровани ище пейц случаї охореня зоз коронавирусом.

По тих податкох по нєшка, 29. април, реґистровани вкупно дзевец случаї охореня. Интересантне же ше число реґистрованих случайох у општини Жабель почало нагло звекшовац кед ше по статистики у Войводини, и як чолнїки нашей держави и фаховци гварели, почало зменшовац число хорих.

Най здогаднєме, 8. априла реґистрована перша особа позитивна на коронавирус у општини Жабель.

Сайт мож отвориц и з того линку, поинформовац ше на облачку з меном „Статистични податки о вирусу COVID 19”.

