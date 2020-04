Даруєме нашим читачом е-кнїжку Ирини Гарди Ковачевич „Нєбо над Керестуром”

НОВИ САД – Пласованє нових диґиталних змистох єден з длугорочних планох НВУ „Руске слово”, а медзи нїма и обявйованє кнїжкох у рижних електронских форматох.

Пре условия позарядового стану, борби процив вирусу корона и вецейдньовей изолациї, НВУ „Руске слово” своїм читачом дава можлївосц же би безплатно зняли кнїжку познатей рускей писательки Ирини Гарди Ковачевич „Нєбо над Керестуром”.

Електронску кнїжку у ПДФ формату можеце превжац зоз нашей интернет кнїжкарнї на тим ЛИНКУ.

Кнїжка Ирини Гарди Ковачевич „Нєбо над Керестуром” обявена 2012. року и мож за ню повесц же є „руски бестселер”, бо вишла у двох тиражох, котри цали предати, або подзелєни.

Перши тираж розпредати вєдно зоз меншим числом аудио-кнїжкох, котру зняла редакция Руска редакция Радио Нового Саду. Други друковани тираж, у скраценей верзиї, подзелєни безплатно як дарунок предплатнїком новинох „Руске слово”.

За тераз нашим читачом понукаме лєм огранїчене число руских кнїжкох, котри мож на тим боку безплатно зняц.

Пишце нам – boris.varga.direktor@gmail.com

