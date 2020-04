ЯКП „Руском” на пияток нє будзе робиц

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наютре, на Медзинародни дзень роботи, ЯКП „Рускомˮ нє будзе робиц, як цо скорей обявене.

Иншак, роботни час Явного комуналного подприємства „Рускомˮ у Руским Керестуре, од пондзелку 27. Априла, од 7 по 14 годзин.

