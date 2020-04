Нови роботни час обєктох и Розказ за хаснованє спортских теренох

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Штабу за позарядово ситуациї предсидатель Штабу принєсол Розказ по хторим ше наклада власнїком шицких обєктох за предаванє на мало на териториї општини Кула, же су 30. априла обовязни огранїчиц роботни час – за гражданох старших од 65 рокох од 4 по 7 годзин рано, а за шицких других од 8 по 17,30 годзин.

Опрез обєкту нє дошлєбодзене длугше затримованє, а у исти час у обєкту нє шму буц вецей особи. Тиж, заняти муша поряднє окончовац дезинфекцию.

На пияток, 1. мая, обєкти за предаванє на мало нє буду робиц пре полицийну годзину, а принєшени и Заключок же би ше оможлївело хаснованє спортских теренох на отвореним просторе на териториї општини Кула по хторим директоре явних комуналних подприємствох маю оможлївиц поставянє кошох, стативох або одбойкашских мрежох кед су зняти, покошиц желєни поверхносци на спортских теренох, як и дезинфиковац спортски терени на отвореним просторе.

