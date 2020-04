Даруєме нашим читачом е-кнїжку Славомира Олеяра „Нашенє”

НОВИ САД – Пре условия позарядового стану, борби процив вирусу корона и вецейдньовей изолациї, НВУ „Руске слово” своїм читачом дава можлївосц же би безплатно зняли кнїжку „Нашенє” руского прозаика зоз Сиверней Америки Славомира Олеяра.

Електронску кнїжку у ПДФ формату можеце превжац у нашей интернет кнїжкарнї, лєбо на тим ЛИНКУ.

НВУ „Руске слово” кнїжку приповедкох Славомира Олеяра „Нашенє” обявелa 2014. року, у котрей понукнута тематика з таковалней рускей дияспори на заходзе.

До конца того тижня НВУ „Руске слово” читачом свойого сайту подарує ище єдну е-кнїжку, а тота акция часц процесу диґитализациї нашей Установи.

