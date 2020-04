НОВИ САД – Пре позарядови стан и полицийну годзину котра, як наявене, за першомайски швета будзе тирвац од штвартку, 30. априла од 18 годзин по пондзелок, 4. Май, до 5 годзин, дистрибуция 18. числа новинох „Руске слово” будзе пожнїц вецей днї.

Предплатнїком у Руским Керестуре новини ше прейґ колпортерох будзе розношиц на пондзелок 4. марца.

О шицких пременкох дистрибуциї будземе вас поряднє информовац на „Рутенпресу”.

