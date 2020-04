НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох предлужує з орґанизованьом он-лайн роботньох за дзеци. На нєдзелю будзе ище єдна роботня, штварта по шоре.

У рамикох проєкту „Учме вєдно руски язик: Читай ми!” остала ище єдна приповедка – барз интересантна и поучна, та Завод поволує шицки дзеци же би ю одпатрели.

Он-лайн роботня почина на нєдзелю на 12 годзин.

