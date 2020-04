Вишло нове „Руским слове”, поставене є и на сайт

НОВИ САД – Нове число новинох „Руске слово”, осемнасте по шоре, пре позарядови стан и першомайски швета будзе мац очежану дистрибуцию, алє є уж поставене на сайт у пдф формату.

Рубрики „Тижньовнїк” и „Нашо места” на своїх бокох информую читачох яки ше мири пребера од републичного по локални уровень на зопераню ширеня коронавирусу и яки маю уплїв на каждодньови живот гражданох.

На „Економиї” розгварка зоз паприґаром Михайлом Буилом зоз, а рубрика „Култура и просвита” преноши упечатки школярох з наших школох о он-лайн покладаню пробного Закончуюцого испиту. На тих бокох и розгварка зоз режисером у РНТ „Петро Ризнич Дядя” Владимиром Надьом Ачимом.

На боку „Духовни живот” вистки о актуалносцох зоз парохийох нашей епархиї, а у рубрики „Людзе, роки, живот” представена Андрея Маґоч зоз Вуковару и Стефан Ноґавица зоз Руского Керестура.

„Спорт”, медзи иншим, пише о рукометашки Николини Зорич зоз Руского Керестура, а як додаток вишло „Литературне слово”.

На концу новинох велїм облюбена рубрика „Горуци тепши” у котрим обявюєме и рецепти наших читачох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)