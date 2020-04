Забрана рушаня од 18 по соботу до 5 годзин рано

СЕРБИЯ – Влада Сербиї на схадзки на 13 годзин прилапела одлуку же полицийна годзина почнє нєшка на 18 годзин и будзе тирвац по соботу до 5 годзин рано, преноша медиї.

Гражданє хтори старши од 65 рокох наютре годни висц зоз своїх обисцох два раз по годзину, було кеди през дзень, найдалєй 600 метери од свойого обисца.

На соботу и нєдзелю забрана рушаня почнє на 18 годзин и будзе тирвац по 5 годзин рано. Теди найстарши можу висц лєм раз, под истима условиями, у чаше од 18 по 5 годзин, теди кед другим гражданом забранєне рушанє.

И надалєй важи препорученє гражданом же би зменшали социялни контакти, бо ище вше забранєне зберанє вецей як двох особох на отвореним просторе и тоту миру буду строго контроловац компетентни орґани.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)