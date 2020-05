Даруєме нашим читачом е-кнїжку Ивана Медєша „Шпацири по сподку дунца”

НОВИ САД – Пре условия позарядового стану, борби процив вирусу корона и вецейдньовей изолациї, НВУ „Руске слово” своїм читачом дава можлївосц же би безплатно зняли кнїжку, сучасни роман, „Шпацири по сподку дунца” познатого автора младшей ґенерациї Ивана Медєша Шукса.

Електронску кнїжку у ПДФ формату можеце превжац у нашей интернет кнїжкарнї, лєбо на тим ЛИНКУ.

„Шпацири по сподку дунца” то треца Шуксова кнїжка, котру НВУ „Руске слово” обявело вєдно зоз Студентским културним центром з Нового Саду 2011. року.

Слово о контроверзним дїлу, котрому ше пре вельо лаца мушело положиц ознаку +18 (лєм за полнолїтних).

Тоту кнїжку на нашим сайту, на подомену часописа МАК, можеце читац и онлайн на ISSUU платформи.

Пласованє нових диґиталних змистох єден з длугорочних планох НВУ „Руске слово”, а медзи нїма и обявйованє кнїжкох у рижних електронских форматох.

За тераз нашим читачом понукаме лєм огранїчене число руских кнїкох, котри мож на тим боку безплатно зняц.

