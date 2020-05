На соботу пияц знова будзе на своїм месце, oтворени парк

РУСКИ КЕРЕСТУР – У согласносци зоз новима мирами и забрану рушаня, хтора будзе тирвац до соботи до 5 годзин, на соботу у Руским Керестуре годзен буц порядни пияц на своїм месце, дознава Рутенпрес од директора ЯКП „Руском” Иґора Фейдия.

То значи же би ше предаваче зоз центру валала, дзе потераз у позарядовим стану предавали свою робу, требали преселїц на за тото предвидзене место.

Пияц на своєй локациї уж бул можлїви и два прешли стреди, алє нє прицагнул вецей тарґовцоххтори тераз поволани врациц ше.

И у Керестуре од позавчера отворени такволани дзецински парк на Маковским шоре, дзе ше находза и дзецински бависка тє. спущовалки, гомбалки и подобне. Пре позарядово мирипо розказу Кризного штабу општини Кула шицки парки и бавилїща були заварти пре безпечносни причини.

