Вишол нови МАК, мож го пречитац и на сайту

НОВИ САД – Видруковане априлске число младежского часопису МАК, а поставене є и на нашим сайту у пдф формату.

„У фокусуˮ пречитаце упечатки Деяна Павловича о карантину у студентским доме пре ковид-19.

У рубрики „Упечаткиˮ Виктор Хрин представел рижни файти нєшкайшей музики, а у „Куцику совитохˮ пише як можеце квалитетно препровадзиц час у изолациї, док у „Швету науки и технолоґиї” як ше треба справовац же бизме защицели планету.

На бокох „Алт шоуˮ рубрики представени млади музичар Марко Шош з Дюрдьова, а у „Власним печацуˮ поезия Жарка Остоїча и проза Себастияна Нярадия.

